Carne trasportata nei carrelli e cibo venduto abusivamente Benvenuti al mercato Esquilino

L'organizzazione è di quelle che vanno pensare alle piazze di spaccio, eppure in questo caso la droga non c'entra. Da una parte le forze dell'ordine che girano, dall'altro persone agli angoli delle strade che fungono da vedette. Appena i controlli cessano ecco che dai camion escono quintali di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La fiducia si costruisce con i fatti. Ogni taglio che vedi qui arriva solo da fornitori certificati, con provenienza tracciata dal primo all'ultimo passaggio. In macelleria non basta "avere buona carne": bisogna saperla controllare, conservare e rispettare ogni giorno.

Viaggiava in A4 con una tonnellata di carne scongelata: trasporto bloccato

Carne conservata in mezzo a sporcizia e sangue raffermo nei bazar di Castelfranco Veneto. Negli scaffali anche cibo scaduto - Carne conservata in pessime condizioni tra sporcizia e sangue rappreso e cibo scaduto nei bazar di Castelfranco e parrucchieri con carenze igieniche. Lo riporta ilgazzettino.it

Carne scaduta da 20 anni, escrementi di topo e selvaggina in bagno: 700 chili di cibo sequestrato nei rifugi dell’Emilia Romagna - Bologna, 25 luglio 2025 — Settecento chili di cibo pronti per finire nei piatti di turisti ed escursionisti, ma sequestrati prima che potessero arrivare a tavola. Da ilrestodelcarlino.it

Carne coltivata nei chicchi di riso, nuovo cibo ibrido - E' sempre più ricco il menù delle alternative sostenibili alla tradizionale carne da allevamento. Secondo ansa.it