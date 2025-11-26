Caritas cresce la fascia grigia | in 378 si sono presentati per la prima volta

Arezzonotizie.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato presentato il Rapporto diocesano sulle povertà relativo al 2024, redatto dalla Caritas diocesana in collaborazione con l’associazione Sichem. “Cercando l’invisibile” è il titolo scelto per questa edizione, che intende far emergere le situazioni di fragilità spesso celate nel territorio e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

caritas cresce la fascia grigia in 378 si sono presentati per la prima volta

© Arezzonotizie.it - Caritas, cresce la “fascia grigia”: in 378 si sono presentati per la prima volta

Altri contenuti sullo stesso argomento

caritas cresce fascia grigiaRapporto sulle povertà ad Arezzo: più di 2 mila persone aiutate dalla Caritas in un anno. Cresce la "zona grigia" - Cercando l'invisibile: è il titolo scelto per l'ultima edizione del Rapporto diocesano sulle povertà, relativo al 2024, redatto dalla Caritas diocesana in collaborazione con l'associazione Sichem che, ... Segnala corrierediarezzo.it

caritas cresce fascia grigiaArezzo, rapporto Caritas: oltre 2000 persone accolte nel 2024 - È stato presentato il Rapporto diocesano sulle povertà relativo al 2024, redatto dalla Caritas diocesana in collaborazione con l’associazione Sichem. Scrive toscanaoggi.it

caritas cresce fascia grigiaPresentato il Rapporto diocesano sulle povertà: oltre 2000 le persone accolte nel 2024 - Arezzo, 26 novembre 2025 – È stato presentato il Rapporto diocesano sulle povertà relativo al 2024, redatto dalla Caritas diocesana in collaborazione con l’associazione Sichem. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Caritas Cresce Fascia Grigia