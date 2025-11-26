Caritas aperta in via Calzolai la vetrina solidale natalizia

Ilpiacenza.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio comunica che per il periodo natalizio fino a mercoledì 24 dicembre nei giorni di mercoledì dalle ore 9,30 alle 12, sabato dalle ore 9,30 alle 12 e dalle ore 15 alle 19, domenica dalle ore 15 alle 19, è aperta la vetrina solidale temporanea in via Calzolai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

caritas aperta via calzolaiEcco l’albero di Natale in Galleria, “shop temporaneo” in via Calzolai per sostenere la Caritas - Allestito dalle volontarie e dai frequentatori del laboratorio "Il Nodo" della ... Scrive piacenzasera.it

Cerca Video su questo argomento: Caritas Aperta Via Calzolai