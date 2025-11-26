Caressa su Maignan | Giocata psicologica sul rigore Allegri crede molto in Bartesaghi
Fabio Caressa ha commentato la giornata di Serie A nel suo settimanale video su 'YouTube'. Presenti Maignan e Bartesaghi del Milan nella sua top 11. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Bartesaghi promosso a sorpresa nel #Derby: Caressa rivela che Allegri crede fortissimo nel giovane! Una scelta tattica precisa che premia freschezza e attenzione difensiva. ? https://www.milannews24.com/caressa-derby-milan-allegri-bartesaghi/ #Fabio - facebook.com Vai su Facebook