Cardi B neomamma | 100 passeggini e… uno splendido solitario

Avete presente Cardi B? Sì, esattamente lei: la rapper esagerata, spudorata, con quel mix di ironia e potenza che ci fa sempre sobbalzare. Ma sapete una cosa? Non è solo una regina del palco e la donna dalle tantissime borse di lusso: è anche una super mamma. anzi, neomamma per la quarta volta. L’ultimo figlio è frutto della relazione con Stefon Diggs: tutti parlano di lui. L’artista dei record. Cardi B con la t-shirt “Am I The Drama?” Non parliamo solo di musica: Cardi B è una leggenda vivente. È la prima rapper donna ad aver debuttato con i suoi primi due album al #1 della Billboard 200. Am I The Drama?, l’ultimo, è diventato l’album più veloce della storia a diventare platino. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

