Carceri detenuti alta sicurezza con cellulari | 31 indagati

Tg24.sky.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 novembre la Dia di Genova, su delega della Dda ligure, ha eseguito perquisizioni in 12 penitenziari da Cuneo a Santa Maria Capua Vetere. L’indagine riguarda l’ingresso e l’uso di telefoni cellulari nelle aree di alta sicurezza, gestiti da detenuti sottoposti al regime più restrittivo. Sono 31 gli indagati per introduzione illecita di dispositivi e ricettazione aggravata dall’associazione mafiosa. Gli investigatori hanno ricostruito il traffico di oltre 150 telefoni e 115 sim utilizzati a Genova-Marassi per mantenere contatti con affiliati liberi o reclusi altrove. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

carceri detenuti alta sicurezza con cellulari 31 indagati

© Tg24.sky.it - Carceri, detenuti alta sicurezza con cellulari: 31 indagati

