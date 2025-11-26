Un appello trasversale per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto a Caracas da oltre un anno senza che nei suoi confronti siano state formalizzate accuse. Gli unici benefici: tre chiamate brevi e una visita consolare, concesse anche ad altri detenuti. A firmarlo 39 europarlamentari italiani di Pd, M5S, Avs e Fdi, affinché si apra ogni canale disponibile nel rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e dell’articolo 11 della Costituzione italiana. “Con uno spirito che guarda alla pace come orizzonte comune – si legge nel testo – rivolgiamo un appello alle autorità della Repubblica Bolivariana del Venezuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Caracas compia un atto di umanità e liberi Alberto Trentini”: l’appello di 39 eurodeputati per il rilascio del cooperante