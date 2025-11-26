Carabinieri l’inaugurazione della stanza dell’ascolto

Venerdì 28 novembre 2025, alle ore 17, presso il Palazzo Ducale del Giardino, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Parma, sarà inaugurata una “Stanza dellAscolto” dedicata alle vittime di violenza di genere.L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

