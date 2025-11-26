Carabinieri l’inaugurazione della stanza dell’ascolto
Venerdì 28 novembre 2025, alle ore 17, presso il Palazzo Ducale del Giardino, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Parma, sarà inaugurata una “Stanza dell’Ascolto” dedicata alle vittime di violenza di genere.L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nel. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
NEI SECOLI FEDELE: I CARABINIERI NEL BIELLESE DAL 1814 AI GIORNI NOSTRI La Città di Cossato, in stretta collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, è lieta di annunciare l'inaugurazione della mostra storica e fotografica dal tit - facebook.com Vai su Facebook
A Cavalese una stanza per ascoltare le donne vittime di violenza - Presso il Comando della Compagnia Carabinieri di Cavalese è stata inaugurata "Una Stanza tutta per sé", destinata alle audizioni protette delle donne vittime di violenza e che quindi versano in una ... Lo riporta ansa.it
Da carabinieri Monfalcone inaugurata "Stanza tutta per sè" - Nella sede della Compagnia Carabinieri di Monfalcone (Gorizia), è stata inaugurata oggi una nuova "Stanza tutta per sé", destinata ad accogliere e supportare le vittime di violenza di genere, in ... Come scrive ansa.it