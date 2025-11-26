Caputi predica calma dopo la vittoria contro il Bodo: serve attendere qualche gara per la svolta, ma con Spalletti la squadra può solo migliorare. La vittoria in rimonta per 3-2 conquistata dalla Juventus sul campo del Bodo Glimt ha portato tre punti vitali per la classifica di Champions League, ma ha lasciato in eredità anche diverse chiavi di lettura. Se il risultato è stato fondamentale per sbloccare il tesoretto da 2,1 milioni e riavvicinare la zona playoff, la prestazione offerta dalla Vecchia Signora nel gelo norvegese è stata dai due volti: timida e impacciata nel primo tempo, reattiva e convinta nella ripresa, grazie anche all’ingresso decisivo di Kenan Yildiz e ai gol delle punte Loïs Openda e Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caputi scommette sulla Juventus: «Aspetterei qualche partita ma può solo che migliorare». Poi elogia così di Spalletti