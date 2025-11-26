Caputi scommette sulla Juventus | Aspetterei qualche partita ma può solo che migliorare Poi elogia così di Spalletti

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caputi predica calma dopo la vittoria contro il Bodo: serve attendere qualche gara per la svolta, ma con Spalletti la squadra può solo migliorare. La vittoria in rimonta per  3-2  conquistata dalla  Juventus  sul campo del  Bodo Glimt  ha portato tre punti vitali per la classifica di  Champions League, ma ha lasciato in eredità anche diverse chiavi di lettura. Se il risultato è stato fondamentale per sbloccare il tesoretto da  2,1 milioni  e riavvicinare la zona playoff, la prestazione offerta dalla  Vecchia Signora  nel gelo norvegese è stata dai due volti: timida e impacciata nel primo tempo, reattiva e convinta nella ripresa, grazie anche all’ingresso decisivo di  Kenan Yildiz  e ai gol delle punte  Loïs Openda  e  Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

caputi scommette sulla juventus aspetterei qualche partita ma pu242 solo che migliorare poi elogia cos236 di spalletti

© Juventusnews24.com - Caputi scommette sulla Juventus: «Aspetterei qualche partita ma può solo che migliorare». Poi elogia così di Spalletti

Contenuti che potrebbero interessarti

caputi scommette juventus aspettereiCaputi frena gli entusiasmi: "Aspetterei qualche partita, ma con Spalletti si può solo migliorare" - Una vittoria sofferta ma comunque importante per la Juventus, che contro il Bodø/Glimt in Champions League ha mostrato una prestazione doppia: timida nel primo tempo, reattiva e ... Segnala tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Caputi Scommette Juventus Aspetterei