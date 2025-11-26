Capuano ottimista | Forse è nata la Juventus di Spalletti dopo un parto difficile e rischioso Ha pagato quella scelta

Juventusnews24.com | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le dichiarazioni del giornalista. Il  giornalista Giovanni Capuano, nel suo  editoriale  per  Panorama.it, ha commentato con  grande enfasi  la  vittoria in rimonta  per  3-2  della  Juventus  contro il  BodøGlimt, definendo la difficile impresa norvegese come il  possibile momento di svolta  della stagione. La squadra di  Luciano Spalletti  ha superato un  momento critico, tirando fuori il suo  spirito più combattivo. Capuano  ha riconosciuto che la vittoria è stata ottenuta dopo un  lungo periodo di rischio: « Nel gelo di Bodo forse è nata la Juventus di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

capuano ottimista forse 232 nata la juventus di spalletti dopo un parto difficile e rischioso ha pagato quella scelta

© Juventusnews24.com - Capuano ottimista: «Forse è nata la Juventus di Spalletti dopo un parto difficile e rischioso. Ha pagato quella scelta»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Capuano Ottimista Forse 232