Caprile Inter piomba l’interesse della Premier League | colpo sempre più difficile il motivo

Inter News 24 Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. Nonostante l’errore commesso contro il Genoa, che ha suscitato qualche critica, Elia Caprile non ha visto danneggiata la sua reputazione. Il giovane portiere, classe 2001, ha prontamente assunto la responsabilità dell’episodio, dimostrando maturità e consapevolezza, tratti che lo rendono uno dei talenti più promettenti nel panorama calcistico italiano. Come riportato da L’Unione Sarda, Caprile continua ad essere seguito con grande interesse da club di primissimo piano, tra cui Inter e Milan, ma non solo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Caprile Inter, piomba l’interesse della Premier League: colpo sempre più difficile, il motivo

L'Inter monitora anche altri profili oltre quello di Caprile - facebook.com Vai su Facebook

#Inter is considering different goalkeepers for next summer: • Elia Caprile • Alex Meret • Zion Suzuki • Guglielmo Vicario [ @cmdotcom via @GuarroPas] Vai su X

Inter, Caprile nel mirino per il dopo Sommer: la dirigenza valuta il profilo e i costi - Caprile, classe 2001, nato a Verbania, Caprile è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di intraprendere un percorso fatto di gavetta, scalata e continuità di rendimento. Secondo it.blastingnews.com

È derby di Milano per la porta: nel mirino c'è Caprile. Ma l'Inter pensa anche a Meret - Con Yann Sommer che nel 2026 compirà 37 anni, la dirigenza nerazzurra ha già iniziato a valutare possibili alternative per raccoglierne ... Segnala tuttomercatoweb.com

Caprile, emissari dell'Inter per monitorarlo da vicino nell'ultima gara tra Como e Cagliari - Con Yann Sommer in scadenza di contratto, non è un mistero di come l'Inter si stia guardando attorno e si sia messo alla caccia di un nuovo portiere per la prossima stagione. Da tuttomercatoweb.com