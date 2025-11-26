Sta già catturando tutti l’annuncio dato da Manservisi Eventi del Capodanno a Cento in piazza della Rocca. Dalle 22 ‘Follia 2000’ con i più grandi successi poi i fuochi a mezzanotte e il 2026 che inizia ballando con dj Andrea Govoni. Ieri anche il Comune ha volto sottolineare l’importanza dell’evento. "Un appuntamento che nasce dalla volontà dell’amministrazione di offrire alla città un momento di festa capace di unire tradizione e spettacolo – dicono dalla municipalità –, l’evento, gratuito, si inserisce all’interno del ricco programma del " Meraviglioso Natale a Cento e Frazioni " ed è organizzato dal Comune, che si avvarrà del supporto operativo di Manservisi Eventi per la realizzazione delle attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Capodanno speciale, una novità per Cento"