Capodanno speciale una novità per Cento
Sta già catturando tutti l’annuncio dato da Manservisi Eventi del Capodanno a Cento in piazza della Rocca. Dalle 22 ‘Follia 2000’ con i più grandi successi poi i fuochi a mezzanotte e il 2026 che inizia ballando con dj Andrea Govoni. Ieri anche il Comune ha volto sottolineare l’importanza dell’evento. "Un appuntamento che nasce dalla volontà dell’amministrazione di offrire alla città un momento di festa capace di unire tradizione e spettacolo – dicono dalla municipalità –, l’evento, gratuito, si inserisce all’interno del ricco programma del " Meraviglioso Natale a Cento e Frazioni " ed è organizzato dal Comune, che si avvarrà del supporto operativo di Manservisi Eventi per la realizzazione delle attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Capodanno 31 Dicembre a Felicilandia Roma! Vuoi rendere speciale l’ultimo giorno dell’anno? Prenota in esclusiva l’intero parco giochi Felicilandia Roma e vivi un’esperienza unica Da dalle 18:00 alle 2:00 il divertimento è garantito: un ambiente sicuro, - facebook.com Vai su Facebook
"Capodanno speciale, una novità per Cento" - Il sindaco presenta l’appuntamento alla Rocca del 31: "Uniamo la festa di fine 2025 alla valorizzazione del nostro patrimonio storico" Sta già catturando tutti l’annuncio dato da Manservisi Eventi del ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Erotic Lunch, speciale Capodanno - Il 31 dicembre 2024, dalle ore 21, il Malo Glitter Bar di Roma (via Fanfulla da Lodi, 3), ... Da romatoday.it
Enrico Brignano, 'Speciale Capodanno' al Sistina di Roma - Reduce dal successo de 'I 7 re di Roma' (attualmente in scena al Teatro Sistina dove vi resterà fino a domenica 23 novembre, prima di approdare su altri palcoscenici italiani), l'attore sarà ... Lo riporta msn.com