Capodanno in Piazza Duomo ancora niente concertone I fuochi d’artificio li fanno Sala e Salvini
Milano, 26 novembre 2025 – Per il sesto 31 dicembre consecutivo il Capodanno milanese sarà senza maxi-concerto in Piazza Duomo. Dopo gli stop forzati nel 2020 e 2021 causa Covid (tra il 31 dicembre 2021 e 1° gennaio 2022 ai margini del sagrato transennato si erano verificate violenze sessuali ai danni di un paio di ragazze), dal 2022 fino ad oggi la mancata organizzazione dell’evento all’ombra della Madonnina con migliaia di persone sul sagrato per festeggiare l’anno che arriva è stata una scelta politica del Comune. L’anno scorso il sindaco Giuseppe Sala disse chiaro e tondo che preferiva destinare il milione di euro necessario per organizzare il concertone per i settori in sofferenza dell’amministrazione: nel 2024 il welfare, nel 2025 la cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
