Capodanno al Politeama Arisa e The Kolors saranno i protagonisti dell' evento

Capodanno con Arisa e The Kolors. Saranno loro i protagonisti del concerto di Capodanno 2026, in programma al Politeama. La proposta artistica prescelta è quella presentata da “Gomad concerti”. "Anche quest’anno – commenta il sindaco Roberto Lagalla - l’Amministrazione comunale vuole salutare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

