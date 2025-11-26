Capodanno al Politeama Arisa e The Kolors saranno i protagonisti del concerto
Capodanno con Arisa e The Kolors. Saranno loro i protagonisti del concerto di Capodanno 2026, in programma al Politeama. La proposta artistica prescelta è quella presentata da “Gomad concerti”. "Anche quest’anno – commenta il sindaco Roberto Lagalla - l’Amministrazione comunale vuole salutare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gran Galà di Capodanno all’ Hotel Mercure - Palermo Centro - (via Mariano Stabile, 112 - Palermo) Situato proprio nel centro di Palermo, a 15 minuti a piedi dalla cattedrale e a 350 metri dal Teatro Politeama, il Mercure Palermo è una struttura a 4 stelle dal d - facebook.com Vai su Facebook
Capodanno in piazza a Palermo con Arisa e The Kolors: adesso è ufficiale - Svelati i nomi dei protagonisti del concertone in piazza Ruggero Settimo. Riporta balarm.it
Capodanno Rai, la lunga notte delle prove - Le prove per il concertone di Capodanno a Reggio sono andate avanti tutta la notte, tra gli ultimi a suonare Clementino e Arisa. Come scrive rainews.it