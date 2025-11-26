Capodanno al Politeama Arisa e The Kolors saranno i protagonisti del concerto

Capodanno con Arisa e The Kolors. Saranno loro i protagonisti del concerto di Capodanno 2026, in programma al Politeama. La proposta artistica prescelta è quella presentata da “Gomad concerti”. "Anche quest’anno – commenta il sindaco Roberto Lagalla - l’Amministrazione comunale vuole salutare il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

