Capodanno al Modernissimo di Bologna con Ciro Ippolito e Arrapaho

Capodanno al Modernissimo di Bologna con Ciro Ippolito e il suo stracult “Arrapaho”. Il 31 dicembre proiezione del leggendario film con gli Squallor presentato da Ciro Ippolito che lo realizzò nel 1984. A mezzanotte, brindisi e musica. E a maggio 2026 la Cineteca di Bologna distribuirà nelle sale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it