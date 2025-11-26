Capodanno al Modernissimo di Bologna con Ciro Ippolito e Arrapaho
Capodanno al Modernissimo di Bologna con Ciro Ippolito e il suo stracult “Arrapaho”. Il 31 dicembre proiezione del leggendario film con gli Squallor presentato da Ciro Ippolito che lo realizzò nel 1984. A mezzanotte, brindisi e musica. E a maggio 2026 la Cineteca di Bologna distribuirà nelle sale. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
