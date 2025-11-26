Capezzone | Ecco cosa può accadere tra Russia e Ucraina il retroscena sul piano di pace

Liberoquotidiano.it | 26 nov 2025

Daniele Capezzone nel suo Occhio al caffè presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. Al centro delle cronache le trattative di pace tra Kiev e Mosca e il pressing degli Usa su Putin e Zelensky per raggiungere un accordo. Il direttore editoriale di Libero spiega che cosa potrebbe accadere. Qui di seguito la clip completa.  Occhio al caffè 26 novembre 2025 https:t.coDkJjZnLYsX — Daniele Capezzone (@Capezzone) November 26, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

