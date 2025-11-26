Capezzone dal 1 dicembre alla guida del Tempo L’annuncio pop sui social con il gatto Zorro | Apprendiamo che…
È ufficiale dal primo dicembre Tommaso Cerno sarà il nuovo direttore responsabile de Il Giornale, mentre Daniele Capezzone assumerà la direzione de Il Tempo. Ne dà notizia Giampaolo Angelucci, presidente di Editoria Italia, come riporta l ‘AdnKronos. M a c’è una notizia nella notizia. L’irrituale modo, versione pop, con cui Capezzone dà l’annuncio dai suoi canali social, ringraziando gli editori della fiducia e augurando in bocca al lupo all’amico Tommaso. Niente di austero. La penna politicamente scorretta di Libero, di cui è direttore editoriale, commentatore dei talk show politici sulle reti Mediaset, si fa aiutare dal suo gatto Zorro per annunciare la promozione alla direzione del quotidiano di piazza Colonna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
