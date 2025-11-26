Capello | Yildiz ha fatto la differenza Il Bodo non riusciva a fermarlo È stato trascinatore per qualità

. Le dichiarazioni dell’ex tecnico. Fabio Capello commenta così la vittoria della Juventus con il Bodo Glimt in Champions League. Le sue parole: « Yildiz ha fatto la differenza, ha messo in crisi il Bodo in tutte le maniere, non riuscivano a fermarlo quando prendeva il pallone. È stato un trascinatore con qualità. Poi le due punte hanno fatto gol e questo vuol dire tanto per i giocatori psicologicamente. Yildiz sapevamo che era bravo, ora Spalletti potrà scegliere anche loro due. Sicuramente dopo questa vittoria è una squadra più rilassata, nel primo tempo ci sono state un paio di occasioni da parte della Juve, non c’è stato un dominio, meglio nel secondo tempo». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Capello: «Yildiz ha fatto la differenza. Il Bodo non riusciva a fermarlo. È stato trascinatore per qualità»

