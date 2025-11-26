Il movimento civico Fondamenta, nell’arcipelago della sinistra, continua ad operare in autonomia, mentre in Comune è alleato con Avs, che non lo ha assorbito. In giunta sono rappresentati dall’assessora Giorgia Macrelli. Nato come movimento civico senza strutturazione partitica, l’alleanza a che Fondamenta ha stretto per le elezioni comunali 2024 con Alleanza Verdi Sinistra ne ha indirizzato la successiva evoluzione. Del movimento era stato coordinatore Luca Capacci, candidato sindaco nel 2019 quando si presentò in solitaria per Fondamenta. Ora non riveste più l’incarico, pur rimanendo impegnato nel gruppo e sempre punto di riferimento per il buon lavoro svolto in questi anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Capacci: "Noi a sinistra civici e trasversali"