Canto d' acqua | Cristiano Godano e Telmo Pievani al San Filippo Neri

Cristiano Godano e Telmo Pievani in “Canto d'acqua”: una serata che unisce scienza, musica e poesia per una profonda riflessione sul rapporto tra uomo e acqua. Le grandi civiltà sono nate sull’acqua fluviale. Consideravano l’acqua “sacra” proprio perché ambivalente e stupefacente, imprevedibile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Una sinfonia che non vediamo, ma che guida la vita negli oceani. Nel mondo delle balene, la voce diventa un vero strumento di strategia. Ogni canto nasce dall’acqua profonda e cambia volto a seconda di chi lo ascolta. Gli studi più recenti hanno analizzato - facebook.com Vai su Facebook

sei acqua. Se non puoi superare un ostacolo giragli intorno. Come fa l'acqua. Margaret Atwood poetessa canadese contemporanea nata nel 1939 da "Il canto di Penelope" Vai su X

Il nuovo tour di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz è incentrato sulla crisi dell’acqua: “soffro di ecoansia da 15 anni” - Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, è impegnato in una lunga tournée insieme a Telmo Pievani incentrata su uno spettacolo in cui si parla di un tema purtroppo attualissimo: la crisi dell’acqua ... Lo riporta greenme.it

Fai per il clima: 5 visite guidate in Emilia Romagna per "toccare con mano" gli effetti del riscaldamento globale - A chiudere il ciclo sarà, il 6 dicembre a Bologna, “Canto d’Acqua”, conferenza musicale con Cristiano Godano e Telmo Pievani, in collaborazione con Mismaonda, per riflettere – tra parole e musica – ... Si legge su ilrestodelcarlino.it