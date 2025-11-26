Canto d' acqua | Cristiano Godano e Telmo Pievani al San Filippo Neri

Bolognatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiano Godano e Telmo Pievani in “Canto d'acqua”: una serata che unisce scienza, musica e poesia per una profonda riflessione sul rapporto tra uomo e acqua. Le grandi civiltà sono nate sull’acqua fluviale. Consideravano l’acqua “sacra” proprio perché ambivalente e stupefacente, imprevedibile. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

“Canto d'acqua": Cristiano Godano e Telmo Pievani al San Filippo Neri - Cristiano Godano e Telmo Pievani in “Canto d'acqua”: una serata che unisce scienza, musica e poesia per una profonda riflessione sul rapporto tra uomo e acqua. Si legge su bolognatoday.it

Il nuovo tour di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz è incentrato sulla crisi dell’acqua: “soffro di ecoansia da 15 anni” - Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, è impegnato in una lunga tournée insieme a Telmo Pievani incentrata su uno spettacolo in cui si parla di un tema purtroppo attualissimo: la crisi dell’acqua ... Lo riporta greenme.it

Fai per il clima: 5 visite guidate in Emilia Romagna per "toccare con mano" gli effetti del riscaldamento globale - A chiudere il ciclo sarà, il 6 dicembre a Bologna, “Canto d’Acqua”, conferenza musicale con Cristiano Godano e Telmo Pievani, in collaborazione con Mismaonda, per riflettere – tra parole e musica – ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Canto D Acqua Cristiano