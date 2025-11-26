cantine aler occupate dal pusher di coca blitz dei ghisa con arresto e casa liberata

Il ventottenne marocchino Ayoub E. aveva trasformato le cantine dello stabile Aler di via Ricciarelli 22 in una mini piazza di spaccio. Aveva cambiato la serratura per appropriarsene, lì come alla porta dell’appartamento del terzo piano occupato abusivamente. Pare che ormai neppure i bambini potessero giocare nel cortile del palazzo popolare in zona San Siro, specie dal tardo pomeriggio in avanti, quando il viavai di clienti si faceva più intenso. è stata proprio la segnalazione di alcuni residenti, esasperati dai modi prepotenti del pusher, a generare l’intervento dei ghisa dell’Unità investigativa, che lunedì sera hanno arrestato in flagrante il nordafricano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

