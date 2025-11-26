Canottieri Limite Under 17 super Altro titolo italiano per l’Otto con A Sabaudia anche due argenti

Ennesima prova di forza, quella della Società Canottieri Limite che, nel fine settimana di Sabaudia, in occasione del Campionato Italiano di Gran Fondo, ha aggiunto al suo già ricco palmarès il titolo di Campioni d’Italia nell’ Otto con Under 17 maschile e due importanti medaglie d’argento nei Quattro senza Under 17 maschili e femminili. L’equipaggio dell’Otto con Under 17 - composto da Alessandro Bertini, Mattia Carboncini, Stefano Della Rossa, Matteo L’Ala, Alessandro La Rosa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani, con al timone Francesco Urso - ha dominato il percorso di sei mila metri grazie a una prestazione grintosa e ben orchestrata, imponendosi sulle migliori società del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

