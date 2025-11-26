cannucceto il ritorno in classe della prima elementare del 1964 65

La classe della prima elementare di Cannucceto si è ritrovata dopo sessant’anni. Le donne e gli uomini residenti all’epoca nel territorio delle campagne di Cesenatico, nell’anno scolastico 1964-1965 hanno indossato il primo grembiule. Molti erano bambini timidi, altri più spigliati, alcuni erano figli di agricoltori, altri di artigiani ed altri ancora di imprenditori o professionisti della zona. A prenderli per mano è stata la maestra Giovanna Tesorieri, negli anni in cui alle scuole elementari c’era una sola maestra o un solo maestro, per tutte le materie scolastiche, dall’italiano alla matematica, dalla geografia alla storia, i primi rudimenti di scienze, geometria e religione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

