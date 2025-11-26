Cani e gatti potranno visitare i loro ‘padroni’ ricoverati ecco il nuovo progetto alla Medicina d' Urgenza a Ravenna

Ravenna, 26 novembre 2025 – La Medicina d’Urgenza dell’ ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna accoglie gli animali d’affezione (cane e gatto) dei degenti. Il progetto ha previsto l'inserimento di uno spazio dedicato all'ingresso degli animali di affezione all'interno del reparto, stabilendo linee guida chiare per il loro ingresso. Alla presentazione dell'iniziativa erano presenti la direttrice sanitaria di Ausl Romagna, Francesca Bravi, il direttore del Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Andrea Strada, la direttrice dell’ospedale di Ravenna Aura Brighenti e la referente della direzione infermieristica, Donata Samele. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cani e gatti potranno visitare i loro ‘padroni’ ricoverati, ecco il nuovo progetto alla Medicina d'Urgenza a Ravenna

Approfondisci con queste news

INDONESIA: VIETATO VENDERE CARNE DI CANI E DI GATTI PER FERMARE LA RABBIA Un provvedimento annunciato un mese fa dal governatore della città, Pramono Anung, che vede in questi giorni il via libera ufficiale. Come già applicato in altre citt - facebook.com Vai su Facebook

Il modulo per far accedere i gatti, trasportino e guinzaglio - Passando ai gatti, per l’accesso è richiesta, anche in questo caso tramite un modulo, l’autorizzazione da comp ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cani e gatti visitano i padroni in Ospedale: il progetto della Medicina d’urgenza - Cani e gatti potranno entrare all’Ospedale di Ravenna per incontrare i loro padroni quando sono ricoverati. Come scrive ravennawebtv.it

Gli ‘amici a 4 zampe’ possono avere un impatto positivo sui pazienti - Negli ultimi anni si è dimostrato che la presenza di animali di affezione come cani e gatti può avere un impatto positi ... Secondo ilrestodelcarlino.it