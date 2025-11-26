Cani antidroga individuano stupefacenti in una casa di San Cristoforo | arrestato un 23enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane catanese di 23 anni, trovato in possesso di marijuana e hashish all’interno della propria abitazione. Fondamentale il ruolo di “Maui” e “Ares”, i cani antidroga della squadra cinofili della Questura di Catania, spesso determinanti nelle operazioni contro lo spaccio. Il fiuto dei cani porta alla scoperta. Durante un’attività di pattugliamento nel quartiere San Cristoforo, gli agenti delle volanti e l’unità cinofila stavano percorrendo via Poulet quando i due cani si sono fermati davanti a un’abitazione, segnalando chiaramente la presenza di sostanze illecite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
News recenti che potrebbero piacerti
Alla guida di un’auto con 52 chili di hashish, arrestata cinquantenne Con l'aiuto dei cani antidroga è stato individuato anche un doppiofondo azionabile elettronicamente... - facebook.com Vai su Facebook
Che fiuto! Il cane antidroga scopre due chili di sostanza stupefacente - I carabinieri della Compagnia di Bianco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno trova ... Segnala msn.com
La notte della movida di Pisa finisce male, maxi blitz con cani antidroga in piazza - Due arresti per spaccio, cinque segnalazioni per droga e numerose sanzioni ai locali: è il bilancio dei controlli nel centro di Pisa. Da virgilio.it
Controlli sugli autobus: 58 sanzioni e una segnalazione per stupefacenti - Gli interventi della polizia locale, con il cane antidroga Billy di Gianluca Fenucci 58 sanzioni e una segnalazione per stupefacenti. Scrive msn.com