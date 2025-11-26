ABBONATI A DAYITALIANEWS L’operazione della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane catanese di 23 anni, trovato in possesso di marijuana e hashish all’interno della propria abitazione. Fondamentale il ruolo di “Maui” e “Ares”, i cani antidroga della squadra cinofili della Questura di Catania, spesso determinanti nelle operazioni contro lo spaccio. Il fiuto dei cani porta alla scoperta. Durante un’attività di pattugliamento nel quartiere San Cristoforo, gli agenti delle volanti e l’unità cinofila stavano percorrendo via Poulet quando i due cani si sono fermati davanti a un’abitazione, segnalando chiaramente la presenza di sostanze illecite. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Cani antidroga individuano stupefacenti in una casa di San Cristoforo: arrestato un 23enne