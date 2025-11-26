Cane antidroga e posti di blocco controlli in Brianza | multe e denunce

Posti di blocco e controlli della polizia e della guardia di finanza, in quattro comuni della Brianza. Sulle strade, nelle stazioni e nelle aree adiacenti al parco delle Groane.I maxi controlli in BrianzaIl personale della questura di Monza, insieme ai militari della guardia di finanza e alle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it