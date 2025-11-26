Canè | Ai miei tempi se un allenatore parlava come Conte sarebbe stato preso quasi per la gola oggi…

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Faustino Canè. Queste le sue parole: Canè: “Ciò che conta per il Napoli è fare risultato. Risultati anche brutti, ma vincenti. Ai miei tempi se un allenatore parlava come ha fatto Conte sarebbe stato preso quasi per la gola, oggi invece i giocatori sono rimasti a sua disposizione. Il Napoli è stato costruito per essere vincente. Per l ’Atalanta un pareggio andava bene, ma ha giocato alla pari ed ha perso. Ieri chi ha giocato nel Napoli ha dimostrato all’allenatore il proprio valore dimostrando di essere stato un buon acquisto. 🔗 Leggi su Parlami.eu

