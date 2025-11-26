Cancelo come Maradona | si fa tutto il campo da solo e segna così
L'Al Hilal batte l'Al Shorta 4-0 durante l'AFC Champions League. A chiudere le marcature per la squadra di Simone Inzaghi è un incredibile Cancelo, che si fa tutto il campo da solo e segna un gol che ricorda il famoso "gol del secolo" di Maradona al Mondiale del 1986 contro l'Inghilterra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
