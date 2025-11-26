Giovedì 27 novembre, su Canale 5 alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de “ La Ruota dei Campioni ”. Si tratta del secondo speciale del torneo in cui si sfidano i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de “ La Ruota della Fortuna ”. La serata, tutta dedicata a “La Ruota dei Campioni”, sarà articolata in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: TORNA LA RUOTA DEI CAMPIONI CON OSPITI VIP E NUOVE SFIDE EMOZIONANTI