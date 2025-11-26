CANALE 5 | TORNA LA RUOTA DEI CAMPIONI CON OSPITI VIP E NUOVE SFIDE EMOZIONANTI
Giovedì 27 novembre, su Canale 5 alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de “ La Ruota dei Campioni ”. Si tratta del secondo speciale del torneo in cui si sfidano i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de “ La Ruota della Fortuna ”. La serata, tutta dedicata a “La Ruota dei Campioni”, sarà articolata in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno – in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche. Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a “La Ruota delle Meraviglie”, che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Approfondisci con queste news
Questa sera torna l’appuntamento che illumina la prima serata della TV siciliana: LIVE SHOW su Video Regione – Canale 14, alle 21:15! A dare il via allo spettacolo saranno ancora una volta Cristiano Di Stefano e Carmelo Caccamo, una coppia affiatata e i - facebook.com Vai su Facebook
Via Riva Reno torna alla città: è festa per il canale scoperto Vai su X
La scelta di Canale 5 con La Ruota della Fortuna - La Ruota della Fortuna con il torneo dei Campioni farà il suo ritorno in prima serata con Gerry Scotti e Samira Lui, ma ... Segnala novella2000.it
Quando finisce La Ruota della Fortuna? Mediaset punta tutto su Gerry Scotti: ecco cosa succederà - La Ruota della Fortuna continua a conquistare il pubblico: Mediaset vuole prolungare il game show con Gerry Scotti e annuncia nuove puntate inedite. Scrive rds.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti gioca sul fidanzato di Samira Lui: “Povero Luigi!” - Durante la puntata di venerdì 21 novembre de “La Ruota della Fortuna”, Gerry Scotti ha nominato, scherzando, il futuro marito della Lui: “Povero! Secondo dilei.it