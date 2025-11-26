Canal Grande colorato di verde Greta Thunberg e altri 36 attivisti indagati
L'accusa è di manifestazione non autorizzata dopo che cinque militanti hanno versato il colorante in acqua all'altezza di Rialto ed esposto uno striscione sul ponte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
? Buongiorno dalla meravigliosa Venezia! Il Canal Grande che ti entra negli occhi e non se ne va più. ? - facebook.com Vai su Facebook
Sul Canal Grande #venezia #venice #veneziagram #igersvenezia #veneziadavivere #venise #tourguide #travel #travelgram #guidetouristique Vai su X
Venezia, blitz di Extinction Rebellion: il Canal Grande si colora di verde - Stamattina il Canal Grande di Venezia si è di nuovo colorato di verde, come già era successo due anni fa a causa di un'azione dimostrativa di Extinction Rebellion. Scrive ilgiornale.it
Colora di verde il Canal Grande, daspo urbano a Greta Thunberg e altri 36 attivisti. Non potranno entrare a Venezia per 48 ore - Protesta di Extinction Rebellion in tutta Italia: acque tinte di verde, daspo per Greta Thunberg e critiche di Zaia per l’azione. Secondo blitzquotidiano.it
Greta Thunberg: colorato di verde l’acqua del Canal Grande - A colorare di verde le acque del Canal Grande a Venezia e di altre dieci città italiane sono stati gli ecoattivisti di Extinction Rebellion. Riporta dailynews24.it