Canal Grande colorato di verde Greta Thunberg e altri 36 attivisti indagati

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'accusa è di manifestazione non autorizzata dopo che cinque militanti hanno versato il colorante in acqua all'altezza di Rialto ed esposto uno striscione sul ponte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

canal grande colorato di verde greta thunberg e altri 36 attivisti indagati

© Tgcom24.mediaset.it - Canal Grande colorato di verde, Greta Thunberg e altri 36 attivisti indagati

Altri contenuti sullo stesso argomento

canal grande colorato verdeVenezia, blitz di Extinction Rebellion: il Canal Grande si colora di verde - Stamattina il Canal Grande di Venezia si è di nuovo colorato di verde, come già era successo due anni fa a causa di un'azione dimostrativa di Extinction Rebellion. Scrive ilgiornale.it

canal grande colorato verdeColora di verde il Canal Grande, daspo urbano a Greta Thunberg e altri 36 attivisti. Non potranno entrare a Venezia per 48 ore - Protesta di Extinction Rebellion in tutta Italia: acque tinte di verde, daspo per Greta Thunberg e critiche di Zaia per l’azione. Secondo blitzquotidiano.it

canal grande colorato verdeGreta Thunberg: colorato di verde l’acqua del Canal Grande - A colorare di verde le acque del Canal Grande a Venezia e di altre dieci città italiane sono stati gli ecoattivisti di Extinction Rebellion. Riporta dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: Canal Grande Colorato Verde