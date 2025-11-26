Campionato di Eccellenza
La vittoria del cuore e della determinazione per la Fezzanese quella ottenuta con il Campomorone nell’undicesima giornata del campionato di eccellenza. Al termine di una bellissima partita molto intensa e ricca di emozioni tra due squadre di grande livello che occupavano appaiate la seconda posizione, la compagine del presidente Arnaldo Stradini si afferma per 1-0 a Castelnuovo Magra e riconquista così la vetta solitaria in quanto scavalca di un punto la capolista Busalla che perde 4-1 con il Pietra Ligure. La rete decisiva è del bomber Scarlino, la settima stagionale. Grande prova collettiva, soprattutto sul piano difensivo, da parte dei fezzanoti che hanno recuperato, dopo un lungo infortunio, l’ex professionista Cesarini che ha giocato gli ultimi 25 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Seconda fase per il campionato Under 16. Girone ECCELLENZA: New volley - ARENA blu 1-3 (18-25/ 18-25/ 25-21/ 15-25). Riposo per ADAMI ARENA. Girone BRONZE: AVTV Gaiga - Technodomus 3-0 (25-17/ 25-22/ 25-12). Girone INVERNALE: AVTV Viga - facebook.com Vai su Facebook
Campionato di Eccellenza - La vittoria del cuore e della determinazione per la Fezzanese quella ottenuta con il Campomorone nell’undicesima giornata del campionato di eccellenza. Secondo sport.quotidiano.net
Eccellenza: il capitano degli azzurri mette nel mirino la zona playoff. La Sangio di rincorsa. Manes: "Avanti così» - SAN GIOVANNI Alessandro Manes è il capitano di una Sangiovannese rinfrancata da due successi, nel giro di cinque giorni, tra ... Scrive sport.quotidiano.net
Eccellenza, la Messana batte il Gioiosa e torna a fare bottino pieno - ritrovando, così, la vittoria dopo quattro partite ... Da today.it