La vittoria del cuore e della determinazione per la Fezzanese quella ottenuta con il Campomorone nell’undicesima giornata del campionato di eccellenza. Al termine di una bellissima partita molto intensa e ricca di emozioni tra due squadre di grande livello che occupavano appaiate la seconda posizione, la compagine del presidente Arnaldo Stradini si afferma per 1-0 a Castelnuovo Magra e riconquista così la vetta solitaria in quanto scavalca di un punto la capolista Busalla che perde 4-1 con il Pietra Ligure. La rete decisiva è del bomber Scarlino, la settima stagionale. Grande prova collettiva, soprattutto sul piano difensivo, da parte dei fezzanoti che hanno recuperato, dopo un lungo infortunio, l’ex professionista Cesarini che ha giocato gli ultimi 25 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Campionato di Eccellenza