Campi Flegrei scossa magnitudo 3.3
1.02 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata nella zona dei Campi Flegrei alle 23,21 ad una profondità di circa 2,7 km, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma è stato avvertito nettamente nella zona, senza però causare danni a persone o strutture. Questo evento si inserisce nel quadro di una moderata attività sismica nella regione vulcanica campana, monitorata costantemente dagli esperti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
