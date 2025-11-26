Campi Flegrei scossa di terremoto di magnitudo 3.3

Tg24.sky.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata avvertita nella zona dei Campi Flegrei nel pomeriggio del 25 novembre. Il movimento tellurico, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto epicentro alla Solfatara ed è stato localizzato a una profondità di circa 2,7 chilometri, confermando l’attività sismica che continua a interessare l’area flegrea nelle ultime settimane. Al momento non si registrano danni a persone o edifici. Molte  segnalazioni dai quartieri a Ovest di Napoli e nell'area flegrea. Il terremoto ha interessato in particolare anche le città di Bacoli, Baia, Monterusciello, Quarto, Pianura, Arco Felice e Agnano. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

campi flegrei scossa di terremoto di magnitudo 33

© Tg24.sky.it - Campi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.3

Approfondisci con queste news

campi flegrei scossa terremotoTerremoto Campi Flergrei oggi. Pozzuoli torna a tremare, scossa avvertita alle ore 23,21 dalla popolazione - Una scossa di terremoto è stata registrata dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle ore 23,21 nei Campi Flegrei. Si legge su msn.com

campi flegrei scossa terremotoCampi Flegrei, scossa di terremoto di magnitudo 3.3 - A rilevarlo, ad una profondita' di 2,7 km, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ... Da tg24.sky.it

campi flegrei scossa terremotoTerremoto ai Campi Flegrei stasera alle 23.21, sentito in tutta l’area - Il sisma è stato distintamente avvertito in tutta l’area della caldera vulcanica: Pozzuoli, quarto, Bacoli, e nei quartieri ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Scossa Terremoto