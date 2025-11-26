Camper abbandonato nella neve a Campo Imperatore si cerca un turista sul Gran Sasso

Da giorni un camper è parcheggiato nei pressi del piazzale dell'ostello di Campo Imperatore. Il veicolo apparterrebbe a un turista polacco di 44 anni: l'uomo sarebbe stato ripreso dalle telecamere del centro turistico insieme ai suoi due cani. Sarebbe arrivato in quota almeno una settimana fa e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

