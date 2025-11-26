Campania sott’acqua | danni e allagamenti oltre 250 interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo continua a colpire la Campania, dove le piogge abbondanti di questi giorni stanno provocando danni e disagi in diverse province. Prosegue senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco: oltre 250 gli interventi effettuati. Potenziato il dispositivo di soccorso nei comandi di Napoli, Salerno e Avellino. Il servizio L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania sott’acqua: danni e allagamenti, oltre 250 interventi dei vigili del fuoco

