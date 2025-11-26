Campania regina dei fiori a Pompei e Castellammare le eccellenze della floricoltura

Napolitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Coldiretti porta a Pompei e Castellammare il florovivaismo italiano: dal 27 al 29 novembre Pompei e Castellammare di Stabia aspettano il 3° Congresso Nazionale del Fiore. Un grande evento che la Coldiretti porta nella provincia napoletana, fra le più importanti del settore, a Pompei, patrimonio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

