Campania cento giorni di Fico | i cittadini scelgono le priorità

Coinvolgere chi vive in Campania nelle scelte dei primi cento giorni del nuovo governo regionale: è l’obiettivo della nuova iniziativa civica promossa da Polity Design, che invita i cittadini a indicare tre impegni prioritari per il presidente Roberto Fico attraverso una consultazione online anonima e aperta a tutto il territorio. Una consultazione per la Campania . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Campania, cento giorni di Fico: i cittadini scelgono le priorità

