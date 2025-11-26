Campagnolo 120 esuberi su 300 dipendenti | Non c' è un' alternativa se non con conseguenze drammatiche per l' azienda e per Vicenza

VICENZA - Sono 120 gli esuberi su 300 dipendenti alla Campagnolo: «Non c'è un'alternativa» se non con «conseguenze drammatiche l'azienda e per la. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Campagnolo, 120 esuberi su 300 dipendenti: «Non c'è un'alternativa» se non con «conseguenze drammatiche per l'azienda e per Vicenza»

Approfondisci con queste news

Campagnolo, 120 esuberi su 300 dipendenti: «Non c'è un'alternativa» se non con «conseguenze drammatiche l'azienda e per la città di Vicenza» - facebook.com Vai su Facebook

Campagnolo, 120 esuberi su 300 dipendenti: «Non c'è un'alternativa» se non con «conseguenze drammatiche l'azienda e per la città di Vicenza» - Sono 120 gli esuberi su 300 dipendenti alla Campagnolo: «Non c'è un'alternativa» se non con «conseguenze drammatiche l'azienda e per ... Secondo msn.com

Campagnolo, lo storico marchio paga la crisi della bici: chiesti 120 esuberi su 300 addetti - «Necessario illustrare prima un piano industriale credibile e poi, eventualmente, ragionare sul costo del lavoro e sui modi per contenerl ... Riporta corrieredelveneto.corriere.it

Vicenza: crisi alla Campagnolo, il 40% dei dipendenti in esubero - Situazione difficile nella storica azienda che produce componenti per le biciclette. Da rainews.it