Cammina in slip dentro la galleria automobilista chiama la polizia
ANCONA - Un uomo è stato notato a camminare in slip all'interno della galleria del Montagnolo, il tunnel che collega Torrette alla Baraccola. L'avvistamento è di oggi pomeriggio, attorno alle 16.30, lungo la statale 16. Il pedone, in stato confusionale, si trovava al centro della carreggiata e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
