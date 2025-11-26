di Davide Eusebi Camilleri a teatro, una bella sfida. "Il birraio di Preston" (Sellerio editore) del grande scrittore siciliano, va in scena da domani a domenica allo Sperimentale, (per i biglietti 0721 387548, Amat 071 2072439, circuito vivaticket, inizio spettacoli giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 19, domenica ore 17) ad opera della compagnia teatrale "Marche teatro" di Giuseppe Dipasquale che ha curato la conversione dell’opera in forma teatrale proprio assieme al grande Camilleri. Dipasquale, come è stato possibile concentrare la complessa vicenda di Camilleri in un palco di pochi metri? "Tutto è cominciato dalla volontà di Camilleri che ebbe questa richiesta da parte di un teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Camilleri a teatro: "Il birraio di Preston" sfida il palcoscenico