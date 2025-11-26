Cambia il simbolo della Lega | via Salvini premier resta Alberto da Giussano
AGI - Matteo Salvini, intervistato da Repubblica, conferma che per le prossime Politiche ci sarà una modifica del simbolo della Lega. "Abbiamo diverse proposte per modernizzarlo", spiega. "Visto che sarà Meloni la candidata premier, sarebbe curioso - annota il vicepremier e leader della Lega - tenere la scritta 'Salvini premier'". "Alberto da Giussano invece resterà", assicura e aggiunge "Sono disponibile a ragionare con tutti, ma ho la testa alle Politiche del '27, non mi metto a riorganizzare il partito a meno di un anno e mezzo dal voto", dice ancora Salvini a proposito delle ipotesi di una conversione della Lega sul modello tedesco Cdu-Csu. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
Arcaleni (Castello Cambia) “Senza lo Stendardo di Raffaello, quale la progettualità per la Pinacoteca comunale che per molti mesi sarà priva dell’opera simbolo del patrimonio artistico tifernate?” - facebook.com Vai su Facebook
Nel concorso Lungometraggi del #TFF43, la prospettiva cambia: su 16 titoli in gara, 10 sono diretti da donne. Un dato che è simbolo di uno sguardo nuovo, libero e necessario, che attraversa il cinema contemporaneo. Vai su X
Lega Serie A cambia nome e torna Lega Calcio - Ad annunciare il cambiamento il presidente della Lega Ezio Simonelli, in conferenza stampa al termine dell’assemblea dei club ... Lo riporta primaonline.it
Lega Serie A cambia nome, torna denominazione Lega Calcio - Non ci chiameremo più Lega Nazionale Professionisti Serie A, un nome troppo lungo e difficile, ma torniamo alle origini e da oggi torneremo a chiamarci Lega Calcio Serie A. Come scrive ansa.it
La Lega cambia nome, si chiamerà Lega Calcio Serie A - «E’ un nome troppo lungo e difficile» ha spiegato Ezio Simonelli, presidente della Lega, al termine ... corriere.it scrive