Caltanissetta diciotto cuccioli salvati grazie al coraggio di un cittadino e al rapido intervento dei Carabinieri

La scoperta lungo la provinciale del Nisseno. Un gesto di senso civico unito alla prontezza dei Carabinieri ha permesso di mettere in salvo diciotto cuccioli di cane abbandonati. L'episodio è avvenuto lungo una strada provinciale del Nisseno, dove un automobilista di passaggio ha notato un'auto ferma sul bordo della carreggiata e, poco distante, un uomo che stava scaricando dal cofano alcuni cartoni contenenti i cuccioli. Il giovane non ha esitato a intervenire: si è avvicinato all'uomo invitandolo a smettere e a recuperare gli animali, riuscendo allo stesso tempo ad annotare il numero di targa del veicolo utilizzato.

