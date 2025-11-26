Call My Agent - Italia 3 | dramma dell' invidia tra Ficarra e Picone nella clip esclusiva del finale di stagione

Cosa succede quando l'equilibrio di una coppia artistica viene turbato da una proposta di lavoro irrinunciabile solo per uno dei due? Ce lo mostra questa clip esclusiva della terza e ultima puntata di Call My Agent - Italia 3 Hanno festeggiato i 30 carriera nel 2023 ma due anni dopo li ritroviamo, nell'ultima puntata di Call My Agent - Italia 3, in preda alle invidie e alle gelosie professionali. Gli special guest di venerdì 28 novembre sono Ficarra e Picone, che vedranno incrinarsi la storica sintonia per colpa di una proposta lavorativa arrivata da molto lontano. Vi mostriamo in esclusiva la clip che anticipa la surreale lite tra i due comici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

