Calitri celebra la ceramica popolare campana dell’Ottocento
Un viaggio nella tradizione artistica campana tra storia, artigianato e gusto. Il 29 e 30 novembre 2025, il borgo di Calitri ospiterà la presentazione del progetto “La ceramica popolare campana dell’Ottocento”, un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della regione.Si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
23 novembre 1980, 45 anni fa il terribile terremoto dell'Irpinia. Vi riproponiamo l'intervista di 5 anni fa al sindaco di Calitri, ancora in carica. ? I temi delle Aree Interne purtroppo non sono cambiati - facebook.com Vai su Facebook