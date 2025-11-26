Calitri celebra la ceramica popolare campana dell’Ottocento

Un viaggio nella tradizione artistica campana tra storia, artigianato e gusto. Il 29 e 30 novembre 2025, il borgo di Calitri ospiterà la presentazione del progetto “La ceramica popolare campana dell’Ottocento”, un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio culturale e artistico della regione.Si. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it