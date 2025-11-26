Calimera l' ultimo saluto al piccolo Elia | Sei un martire Innocente Ora sei con Gesù

Quotidianodipuglia.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palloncini bianchi e il suono della banda per i funerali di Elia Perrone, il bambino di nove anni vittima della tragedia di Calimera, ucciso dalla madre suicida in mare, Najoua Minniti. Sotto un. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Calimera, l'ultimo saluto al piccolo Elia: «Sei un martire Innocente. Ora sei con Gesù»

