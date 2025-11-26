California Christmas | Bryan Adams sorprende con il singolo natalizio dal sapore di West Coast video
Questa canzone di Bryan Adams rappresenta un'alternativa originale e solare alla classica musica natalizia, perfetta per chi desidera celebrare il Natale in modo diverso, immaginando un clima caldo e disimpegnato lontano dalla neve e dal freddo. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
Argomenti simili trattati di recente
"Fatevi una bella foto sotto l'albero di Natale"...notate la prima #MagnagatiInAmerica #fblifestyle #alberodinatale #christmastime - facebook.com Vai su Facebook
Bryan Adams releases sun-soaked festive track California Christmas - The Run to You artist has offered the first glimpse of his upcoming festive album Bryan Adams and Friends: A Great Big ... Si legge su contactmusic.com
Bryan Adams, “Christmas” (Polydor/UMe) - Bryan Adams has already done it twice, penning two recurring Christmas staples with “Christmas Time” and ... fremonttribune.com scrive
Bryan Adams says making it through hard times left Christmas 'indelibly stamped' on his heart - The season takes him back to his childhood in Ottawa, when money was tight and his mother was raising two boys on her own. Si legge su ca.news.yahoo.com