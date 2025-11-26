Calendario Serie A 2025 2026 | date giornate risultati classifica

Con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno sono state sorteggiate le giornate del nuovo campionato: Calendario Serie A 20252026 La Serie A 20252026 ha preso forma, con largo anticipo rispetto al passato, venerdì 6 giugno, a partire dalle 18.30, nella cornice del Teatro regio di Parma. Calendario Serie A 20252026: il massimo campionato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

News recenti che potrebbero piacerti

| : il calendario delle prossime sfide! ? Serie A Women Athora Parma-Fiorentina Questo sabato H 15.00 ? Serie A Women Athora Juventus-Fiorentina Domenica 23 Novembre H 15.00 ? Serie A Women Athora Fiorentina-Ternana D - facebook.com Vai su Facebook

Serie C: il calendario dell'Inter U23 aggiornato ? Vai su X

Serie A 2025: calendario e dove vedere le partite - La nuova stagione di Serie A 2025/2026 è ormai alle porte e, per tutti voi appassionati di calcio, l’attesa inizia a farsi sentire. Da tomshw.it

Serie B 2025/2026, il calendario completo della nuova stagione del torneo cadetto - Si parte il prossimo 23 agosto, con una o più gare che potrebbero essere disputate, in anticipo, venerdì 22 agosto 2025, l ... Riporta tuttomercatoweb.com

Serie A 2025-2026: calendario, debutti e sfide del primo turno - 30 con il Napoli tricolore, impegnato sul campo del neopromosso Sassuolo. Riporta ilmessaggero.it