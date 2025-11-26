Calenda sul rimpasto di giunta | Esclusi perché Sala non ha coraggio il Pd voleva mandarlo a casa

Carlo Calenda, leader nazionale di Azione, è intervenuto “a gamba tesa” e a trattative in corso sul futuro rimpasto di giunta a Milano: “Forse Sala ha un problema di coraggio”, ha detto a margine dell'inaugurazione della sede milanese del partito, mercoledì 26 novembre. Il 19 il sindaco aveva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

