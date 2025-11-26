Calenda fuori i sionisti dall' Università | contestato a La Sapienza
“Noi la guerra non la vogliamo” e “Fuori i sionisti dall’università”: con questi slogan il leader di Azione Carlo Calenda è stato contestato alla facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma, dove era stato invitato per discutere del futuro dell’Europa. L'ex ministro, dunque, è andato verso il gruppo di studenti che lo stava contestando chiedendo loro se volessero domandargli qualcosa. Poi, però, facendo riferimento all’Ucraina ha detto: “Ora e sempre Resistenza”. E ancora: “Io sono per il riconoscimento dello Stato palestinese”. Poi, quando è iniziato l’incontro sull’Ue, che si è svolto regolarmente, Calenda ha spiegato alla platea che “non c’è stato modo di aprire un dialogo” con i contestatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
